В строительство военного полигона "Селия" и базы планируется вложить около 700 миллионов евро, включая финансирование Латвии и союзников, говорится в материалах, представленных Министерством обороны ответственной комиссии Сейма.

Первую фазу проекта планируется реализовать к 2025 году, выделив 36,5 миллионов евро из национального бюджета, и эта фаза также заявлена и на финансирование НАТО.

На второй, третий и четвертый этапы планируется выделить до 700 миллионов евро из средств НАТО и союзников, сообщает агентство LETA.

Летом Кабинет министров концептуально поддержал создание нового военного полигона на территории Айзкраукльского и Екабпилсского самоуправлений. Полигон "Селия" - это вклад Латвии в безопасность региона: военный полигон площадью 24 540 гектаров и военная база площадью 54,7 гектара.

В рамках проекта на полигоне "Селия" планируется создать базу примерно на 1700 солдат, площадку для высадки десанта, стрельбище, зону неразорвавшихся боеприпасов и вертолетную площадку.

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