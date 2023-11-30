На полигоне "Межайне" в окрестностях Скрунды за несколько миллионов евро будет построена база, где в ближайшие годы планируется разместить более 600 военнослужащих службы государственной обороны (СГО), офицеров и инструкторов, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Согласно предоставленным комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции материалам Минобороны, после 2025 года 600 военнослужащих СГО будут размещены в "Межайне", еще 550 - на базе в Лузнаве, 150 - в Алуксне. 400 военнослужащих СГО планируется разместить в Вецбебрском техникуме до тех пор, пока на базе в Селии не будет создана инфраструктура для 1200 военнослужащих СГО, что может произойти после 2027 года.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время на полигоне "Межайне" (бывший Скрундский локатор) солдаты и земессарги размещены на время учений, а в доступных помещениях нет отопления и воды. Планируется, что в ближайшие годы будут восстановлены бывшие казарменные здания, построены спортивный зал и столовая.

Несмотря на то, что планируемая численность военнослужащих СГО после 2025 года на этой базе должна составить 600 человек, общее количество дислоцированных военнослужащих будет больше, так как на базе также будут находиться офицеры и инструкторы, которые будут обучать военнослужащих СГО.

Несмотря на то, что базы, на которых будут размещены военнослужащие СГО, находятся в разных местах Латвии, при добровольной подаче заявки в СГО призывник может указать желаемое место службы и по мере возможностей это будет учтено.

Как сообщалось, в январе 2018 года Министерство обороны переняло у тогдашнего самоуправления Скрундского края территорию полигона "Межайне", чтобы использовать ее для реализации задач государственной обороны и создать региональный полигон. После вывода российской армии с этой территории в 90-е годы здесь сохранилась часть зданий армейского городка.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram