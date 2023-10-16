Латвия купит четыре американских военных вертолета MD-530F, сообщил в X (бывший Twitter) министр обороны Андрис Спрудс. Это вертолеты легкого класса, способные уничтожать технику противника на близкой дистанции.

Пока что нет информации ни о расходах, ни о сроках доставки.

Turpinām stiprināt aizsardzības spējas! Latvija iegādāsies 4 vieglās klases helikopterus MD-530F. Bruņoti tie spēj iznīcināt pretinieku tehniku tuvā distancē. Šobrīd gaidām informāciju no ražotājiem par konkrētiem piegādes termiņiem un izmaksām. — Andris Spruds (@AndrisSpruds) October 16, 2023

В начале октября Спрудс заявил, что Латвия в следующем году планирует увеличить расходы на оборону, чтобы они достигли 2,4% от ВВП, а к 2027 году — 3% от ВВП. Однако реальные расходы будут больше, потому что к исходным планам планируется добавить еще около миллиарда инвестиций в противовоздушную оборону.

По словам политика, нужно сделать много — развивать полигон "Селия", продолжать вводить призывную службу в армии, но именно противовоздушная оборона — одна из критических нужд. Об этом Спрудс рассказал "Утренней панораме" на LTV.

По его словам, противовоздушная оборона в Латвии будет многослойной — у нас уже есть системы ближнего действия, а в дальнейших планах вместе с Эстонией закупить системы средней дальности. Договор еще предстоит подписать, но Латвия надеется на первые поставки уже в 2025 году.

У латвийского оборонного ведомства три проекта ракетных систем — системы береговой обороны против кораблей, системы противовоздушной обороны средней дальности и ракетная артиллерия.

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