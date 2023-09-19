Во вторник министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") примет участие в одиннадцатом заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, Германия, сообщили агентству LЕТА в пресс-отделе Министерства обороны.

В ходе совещания будет обсуждаться текущая ситуация в Украине и оказание дополнительной военной поддержки для дальнейшего укрепления военных возможностей Украины и ускорения возвращения ею своих территорий.

Заседание контактной группы по обороне Украины объединяет более 50 стран со всего мира, и она была создана с целью коллективного участия в оказании поддержки вооруженным силам Украины с начала полномасштабных военных действий России в Украине.

Латвия продолжает оказывать активную военную помощь вооруженным силам Украины. С начала войны военная поддержка Латвии Украине превысила 1% от валового внутреннего продукта Латвии, поставив нашу страну в лидеры поддерживающих Украину стран по отношению к ВВП.

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