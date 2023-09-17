В воскресенье новый министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") совершит свой первый рабочий визит в Сувалки (Польша), где встретится с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, сообщили агентству ЛЕТА представители Министерства обороны.

Ожидается, что официальные лица обеих стран обсудят вопросы, связанные с дальнейшим укреплением безопасности в регионе.

По словам представителей оборонного ведомства, с 2021 года Польша и страны Балтии наращивают усилия по защите восточной границы от гибридных атак, гарантируя защиту восточного фланга НАТО. Латвия и Польша - стратегические партнеры с давней историей сотрудничества в области обороны. Польские войска являются важной частью боевой группы усиленного присутствия НАТО в Латвии, возглавляемой Канадой.

Польские ВВС также выполняют несколько миссий по патрулированию Балтийского региона и вносят значительный вклад в общее сдерживание и оборону НАТО.

В ходе визита планируется обсудить вопросы, связанные с дальнейшим обеспечением безопасности и укреплением границ в регионе.

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