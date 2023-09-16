Чешское агентство новостей сообщило, что на демонстрацию, организованную непарламентской оппозиционной партией "Закон, уважение, экспертиза" (PRO), вышло около 10 тыс. человек, однако официально эта цифра не подтверждена.
Главная тема протеста — "Чешская Республика против бедности". Эта партия известна своей националистической, пророссийской позицией. Демонстранты озабочены прежде всего экономическими проблемами. Они протестовали против высоких цен на энергоносители и низкого уровня жизни, но также и против членства в НАТО, потенциального присутствия американских солдат на чешской земле и поддержки Украины, которая, по их мнению, приводит к экономическим проблемам.
"Сегодня мы сделали еще один шаг, чтобы убрать с дороги камень, правительство Петра Фиалы, — обратился к протестующим лидер PRO Йиндрих Райхл. — Они агенты иностранных держав, люди, выполняющие заказы, обычные марионетки".
Он заявил, что Чехия должна наложить вето на любую попытку Украины вступить в НАТО.
Полиция сообщила, что акция протеста проходила мирно. Фотографии в соцсетях свидетельствуют о том, что по крайней мере один демонстрант был арестован за ношение футболки с логотипом ЧВК "Вагнер" (его ношение нарушает чешский закон, запрещающий отрицание факта геноцида или его одобрение).
Перед Национальным музеем Праги прошла небольшая контрдемонстрация в поддержку Украины и чешской военной помощи Киеву.