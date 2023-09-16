Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против политики правоцентристской коалиции Петра Фиалы, включая ее военную поддержку Украины, сообщает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон.

Чешское агентство новостей сообщило, что на демонстрацию, организованную непарламентской оппозиционной партией "Закон, уважение, экспертиза" (PRO), вышло около 10 тыс. человек, однако официально эта цифра не подтверждена.

Главная тема протеста — "Чешская Республика против бедности". Эта партия известна своей националистической, пророссийской позицией. Демонстранты озабочены прежде всего экономическими проблемами. Они протестовали против высоких цен на энергоносители и низкого уровня жизни, но также и против членства в НАТО, потенциального присутствия американских солдат на чешской земле и поддержки Украины, которая, по их мнению, приводит к экономическим проблемам.

"Сегодня мы сделали еще один шаг, чтобы убрать с дороги камень, правительство Петра Фиалы, — обратился к протестующим лидер PRO Йиндрих Райхл. — Они агенты иностранных держав, люди, выполняющие заказы, обычные марионетки".

Он заявил, что Чехия должна наложить вето на любую попытку Украины вступить в НАТО.

Полиция сообщила, что акция протеста проходила мирно. Фотографии в соцсетях свидетельствуют о том, что по крайней мере один демонстрант был арестован за ношение футболки с логотипом ЧВК "Вагнер" (его ношение нарушает чешский закон, запрещающий отрицание факта геноцида или его одобрение).

Перед Национальным музеем Праги прошла небольшая контрдемонстрация в поддержку Украины и чешской военной помощи Киеву.

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