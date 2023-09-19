Латвия отправит в Украину дополнительные минометы, системы противовоздушной обороны и крупнокалиберные боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Украина должна победить, и она победит", — заявил Спрудс после встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как сообщилось, Спрудс присутствовал сегодня на заседании контактной группы обороны Украины в Рамштайне, Германия, на котором министры обороны обсудили текущую ситуацию и предоставление дополнительной военной поддержки Украине. Латвия присоединилась к коалиции информационных технологий в поддержку Украины.

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