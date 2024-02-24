Уникальную испытательную среду для роботизированных кораблей планируют создать в Латвии, Великобритании и Канаде, сообщили агентству LETA в Рижском техническом университете (РТУ).

В рамках международного проекта планируется разработать решение по созданию единого морского центра дистанционного управления ("Центр удаленных операций" или ROC). Латвию в проекте представляют Рижский и Вентспилсский свободные порты, Лиепайская специальная экономическая зона, оператор связи LMT и РТУ.

По словам Роба Уотсона, основателя ведущего партнера проекта — британской морской инновационной компании On The Layline, судоходные и портовые технологии нового поколения в настоящее время развиваются очень быстро и в основном связаны с разработкой и внедрением различных автономных транспортных средств.

Он одчеркивает, что автономные корабли, различные автономные плавучие объекты, работающие как над, так и под водой, а также автономные летающие дроны, призваны повысить эффективность и безопасность судоходства и портовых операций за счет взаимодействия друг с другом.

"В настоящее время основной проблемой, которую необходимо решить, чтобы эти технологии выполняли свои предназначенные функции, является отсутствие регулирования — единых правил и стандартов, касающихся автономных судов в морях планеты", — говорит Уотсон.

Разработка решения ROC позволит создать полноценную систему, способную предоставить единую платформу для всех источников данных, необходимых для операций безопасной морской автономии. Эта платформа имеет особое значение для успешного развития отрасли, а также для разработки стандартов и нормативной базы для использования автономности.

"Участие в проекте развития ROC дает Рижскому порту возможность стать уникальным испытательным полигоном для морских технологий нового поколения, одновременно увеличивая общую деятельность в порту, способствуя привлечению дорогостоящих инвестиций и созданию новых доходов", - сообщает руководитель Рижского свободного порта Ансис Зельтиньш.

Результатом проекта станет отчет с изложением общих требований и дорожной карты разработки полноценной системы ROC. Отчет является первым шагом на пути к объединению стран-партнеров для долгосрочного сотрудничества.

"Дальнейшая цель — создание общих испытательных площадок и систем ROC, чтобы иметь возможность тестировать и сертифицировать технологии нового поколения в портовой и морской отрасли", — говорит Нилс Калниньш, координатор консорциума латвийских партнеров, руководитель экосистемы 5G Techritory госпредприятия Elektroniskie sakari.

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