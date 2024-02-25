Ограничения на знание русского языка не должны распространяться на ряд профессий, связанных с торговлей, предлагала депутат Сейма Глория Гревцова ("Apiviëna jaunlatviesi") в предложении о внесении поправок в Закон о труде, поданном еще до того, как она потеряла мандат депутата Сейма, сообщает агентство LETA.

Поправки к Закону о труде, внесенные в прошлом году "Национальным объединением", предусматривают существенно ограничить возможности требовать знания русского языка для выполнения трудовых обязанностей, за исключением ограниченного круга профессий.

В поправках Гревцова предложила распространить эту исключительную возможность требовать знания русского языка и на профессии проводников, кондукторов, гидов, официантов, барменов, уличных, рыночных и магазинных продавцов, кассиров и продавцов билетов, а также других работников торговли.

При необходимости депутаты смогут запросить юридическую оценку допустимости предложения, внесенного Гревцовой во время действия ее депутатского мандата.

Предложенные "Национальным объединением" и внесенные в Саэйму поправки к Закону о труде призваны усилить использование государственного языка на рынке труда. Законопроект предусматривает, что знание русского языка может быть обязательным только для преподавателей университетов и других вузов, архивистов и старших специалистов смежных профессий, а также писателей, журналистов и лингвистов.

В середине февраля Верховный суд отказался возбудить кассационное производство по уголовному делу, по которому Глорию Гревцову обвиняют в предоставлении Центризбиркому ложных сведений.

Следовательно, вступает в силу решение Рижского городского суда, которым Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, в результате чего политик лишилась и места в Сейме.

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