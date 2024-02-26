В стратегии муниципального SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) запланировано привлечение частного капитала в 2026 году, следует из дискуссии о необходимых инвестициях в восстановление жилого фонда и привлечении капитала на эти проекты заявил председатель правления предприятия Марис Озолиньш, сообщает Марис Озолиньш.

Озолиньш подчеркнул, что RNP видит себя в будущем как компанию с хорошим корпоративным управлением, которая котируеется на бирже, и активно участвует в проектах реновации жилого фонда.

Глава правления RNP сообщил, что в ближайшие пять лет для финансирования мероприятий по энергоэффективности RNP потребуется 240 миллионов евро, в том числе 200 миллионов евро для проектов полной энергоэффективности для 200 зданий и 40 миллионов евро для проектов частичной энергоэффективности для 800 зданий.

30 миллионов евро потребуется на ремонт 300 деградирующих зданий для 300 зданий, 75 миллионов евро на ремонт лифтов в 1200 зданий, а также 22,5 миллиона евро на установку "умных" счетчиков воды (300 000 счетчиков).

Во вторник, 27 января, правительство рассмотрит проект Правил Кабинета министров "О выпуске облигаций Рижского столичного самоуправления". Как говорится, в аннотации к документу, проект правил разработан

для определения порядка и условий выпуска облигаций Рижского самоуправления, с помощью которых можно привлечь финансирование для инвестиционные проекты, которые соответствуют утвержденной программе развития.

RNP — компания, на 100% принадлежащая Рижской думе. В управлении находится более 3800 жилых домов и построек общей площадью более 7,5 млн квадратных метров. В 2022 году компания работала с оборотом 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, при этом прибыль компании выросла на 7,4% и составила 4,535 млн евро.

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