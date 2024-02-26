Foto: LETA

В стратегии муниципального SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) запланировано привлечение частного капитала в 2026 году, следует из дискуссии о необходимых инвестициях в восстановление жилого фонда и привлечении капитала на эти проекты заявил председатель правления предприятия Марис Озолиньш, сообщает Марис Озолиньш.

Озолиньш подчеркнул, что RNP видит себя в будущем как компанию с хорошим корпоративным управлением, которая котируеется на бирже, и активно участвует в проектах реновации жилого фонда.

Глава правления RNP сообщил, что в ближайшие пять лет для финансирования мероприятий по энергоэффективности RNP потребуется 240 миллионов евро, в том числе 200 миллионов евро для проектов полной энергоэффективности для 200 зданий и 40 миллионов евро для проектов частичной энергоэффективности для 800 зданий.

30 миллионов евро потребуется на ремонт 300 деградирующих зданий для 300 зданий, 75 миллионов евро на ремонт лифтов в 1200 зданий, а также 22,5 миллиона евро на установку "умных" счетчиков воды (300 000 счетчиков).

Во вторник, 27 января, правительство рассмотрит проект Правил Кабинета министров "О выпуске облигаций Рижского столичного самоуправления". Как говорится, в аннотации к документу, проект правил разработан

для определения порядка и условий выпуска облигаций Рижского самоуправления, с помощью которых можно привлечь финансирование для инвестиционные проекты, которые соответствуют утвержденной программе развития.

RNP — компания, на 100% принадлежащая Рижской думе. В управлении находится более 3800 жилых домов и построек общей площадью более 7,5 млн квадратных метров. В 2022 году компания работала с оборотом 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, при этом прибыль компании выросла на 7,4% и составила 4,535 млн евро.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit