В распоряжении руководства Рижской думы нет информации о том, был ли сегодня утром задержан исполняющий обязанности руководителя Департамента внешнего пространства и мобильности Янис Вайводс, сказал мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Утром в помещениях департамента следственные действия проводило Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

Утром агентство LETA сообщило, что телефон Вайводса отключен.

Обязанности главы Департамента внешнего пространства и мобильности временно — чтобы обеспечить непрерывность деятельности — будет исполнить начальница Управления организации сообщения и руководства проектами Рудите Ревелиня, сказал Кирсис.

KNAB не предоставил информацию ни о причинах, по которым проводилисть процессуальные действия, ни о возбужденном уголовном процессе, ни о возможном задержании Вайводса, ни о том, какой срок Вайводс не сможе исполнять рабочие обязанности.

Нет этой информации и в распоряжении исполнительного директора Риги Яниса Ланге.

Как уже сообщало агентство LETA, в рамках начатого в январе уголовного процесса в понедельник, 26 января, с утра Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) проводило следственные действия в Департамента внешнего пространства и мобильности. Можно было увидеть, что в здании департамента на улице Гертрудес сотрудники KNAB производили действия на том этаже, где находятся кабинеты руководства — в том числе, Яниса Вайводса.

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