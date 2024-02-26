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В связи с усиленным режимом пограничного контроля на границе Латвии и Беларуси жителям может быть отказано в выдаче специальных пропусков для приграничной зоны, сообщили порталу Delfi в Государственной пограничной охране.

Пограничники пояснили, что, хотя усиленный режим работы системы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе был отменен 10 февраля, по-прежнему сохраняется высокий риск нелегальной миграции и реализуемых режимом Александра Лукашенко гибридных угроз на границе. Поэтому до 10 марта 2024 года в приграничной зоне установлен усиленный режим пограничного контроля.

Госпогранохрана обращает внимание на то, что на основании первого пункта пятой части 18-й статьи Закона о государственной границе пограничники имеют право отказать в выдаче специального пропуска, если в приграничной зоне установлен усиленный пограничный контроль.

В настоящее время Госпогранохрана получает большое количество заявлений с просьбой выдать спецпропуска, чтобы находиться в приграничной зоне на границе Латвии и Беларуси, однако в связи со сложившейся ситуацией некоторым заявителям отказывают в выдаче пропуска.

Госпогранохрана призывает жителей перед подачей заявления на спецпропуск тщательно оценить необходимость пребывания в приграничной зоне на границе Латвии и Беларуси, а тех, кому выданы спецпропуска, без уважительной причины не находиться в соответствующей приграничной зоне, пока действует усиленный режим пограничного контроля.

Госпогранохрана напоминает, что в соответствии с первой частью 15-й статьи Закона о государственной границе, для обеспечения необходимых условий для охраны территории Латвии и существования системы погранохраны, а также пограничного надзора на прилегающей к внешней сухопутной границе территории, вдоль сухопутной границы Латвии установлена приграничная зона шириной не более двух километров.

Для пребывания в приграничной зоне вдоль границы Латвии с Беларусью и Россией лицам старше 15 лет необходим спецпропуск, выданный Госпогранохраной, за исключением случаев, когда:

  • лицо, задекларировавшее место жительства в приграничной зоне, остается в приграничной зоне соответствующего края (города) или соседнего края (города);
  • лицо едет по государственной дороге, которая пересекает приграничную зону;
  • должностное лицо (сотрудник) учреждения госуправления или муниципалитета исполняет служебные (должностные) обязанности в приграничной зоне и может предъявить служебное удостоверение, если это предусмотрено нормативными актами, регулирующими деятельность соответствующего учреждения;
  • лицо может предъявить выданное государством разрешение на передвижение транспорта в приграничной зоне.
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