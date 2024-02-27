Стабилизировался интерес жителей к вступлению в Земессардзе, сказал в интервью Латвийскому радио командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс.
Он подчеркнул, что в Земессардзе возможно принять больше людей, чем сейчас проявляют интерес. «С удовольствием бы увидели больший интерес», — заявил Пуданс.
Кроме того, молодые люди пользуются возможностью добровольно подать заявление в Службу государственной обороны. Большинство молодых людей, подающих заявление добровольно, выбирают 11-месячную службу.
Приказ, изданный министром обороны Андрисом Спрудсом (Прогрессивные), предусматривает призыв на 11-месячную службу в Национальные вооруженные силы (НВС) в 2025 году. Призывать будут дважды в общей сложности 1040 человек: 210 человек в январе и 830 человек в июле.
11-месячная служба в государственной обороне в подразделении НВС будет проходить в трех местах службы - в батальоне штаба НВС, батальоне военно-воздушных сил и 2-й Видземской бригаде Земессардзе.