Стабилизировался интерес жителей к вступлению в Земессардзе, сказал в интервью Латвийскому радио командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс.

Он подчеркнул, что в Земессардзе возможно принять больше людей, чем сейчас проявляют интерес. «С удовольствием бы увидели больший интерес», — заявил Пуданс.

Кроме того, молодые люди пользуются возможностью добровольно подать заявление в Службу государственной обороны. Большинство молодых людей, подающих заявление добровольно, выбирают 11-месячную службу.

Приказ, изданный министром обороны Андрисом Спрудсом (Прогрессивные), предусматривает призыв на 11-месячную службу в Национальные вооруженные силы (НВС) в 2025 году. Призывать будут дважды в общей сложности 1040 человек: 210 человек в январе и 830 человек в июле.

11-месячная служба в государственной обороне в подразделении НВС будет проходить в трех местах службы - в батальоне штаба НВС, батальоне военно-воздушных сил и 2-й Видземской бригаде Земессардзе.

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