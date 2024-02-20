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Министерство обороны приглашает молодых людей до 15 июня этого года добровольно подать заявки в Службу государственной обороны (СГО), чтобы в январе 2025 года начать 11-месячное обучение, сообщили агентству LЕТА представители Минобороны.

Приказ министра обороны Андриса Спрудса предусматривает, что 11-месячная служба в Национальных вооруженных силах (НВС) в 2025 году будет проводиться дважды, и призвано будет в целом 1040 человек — 210 человек в январе и 830 человек в июле.

Кроме того, согласно приказу министра обороны, до 15 июня этого года до 200 человек должны быть зачислены на пятилетнюю службу в Земессардзе и до 50 человек — на программу подготовки офицеров запаса для студентов университетов и колледжей в военно-учебных заведениях или подразделениях НВС.

В то же время приказ предусматривает, что если по окончании добровольной подачи заявлений не будет набрано необходимое количество солдат для 11-месячной службы, то недостающее количество будет восполнено путем случайного отбора, который состоится 17 июля 2024 года.

11-месячная служба с января 2025 года будет проходить в трех местах: в штабном батальоне НВС, в Воздушных силах и 2-й Видземской бригаде Земессардзе.

16 июня этого года откроется период подачи заявок для призыва в июле 2025 года. В случае нехватки новобранцев 22 января 2025 года будет организован случайный отбор.

11-месячная служба в СГО в июле 2025 года начнется в четырех местах: в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск на военной базе Адажи, в Воздушных силах, во 2-й Видземской бригаде Земессардзе и в 3-й Латгальской бригаде Земессардзе.

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