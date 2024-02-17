По мнению Калниньша, часть громких заявлений связана с национальной политикой, являются проявлением этой внутренней национальной политики, актуальной в той стране, которую представляют те, кто озвучивают такие сценарии.

"Я говорю о сегодняшнем дне, а не о будущем, я не знаю, что будет через пять-десять лет", — обозначил Калниньш. По словам командующего, для Латвии угроза, которая исходит от соседней России не является открытием. "Мы всегда с 1991 года, с первого восстановления независимости, говорили, что нужно быть очень внимательными с нашим восточным соседом", — подчеркнул военноначальник. Затем, когда стала проявляться эскалация, то Латвия уже уверенно, по словам Калниньша, обозначала, что Россия — это угроза.

По словам генерал-лейтенанта, ситуация анализируется постоянно с точки зрения того, какие военные ресурсы концентрирует Россия у границы с Латвией.

"Пока в Украине идет война, Россия занята войной в Украине", — акцентировал Калниньш, дав понять, что России не до нападения на любую страну НАТО, поскольку война в Украине требует ресурсов.

Командующий дал понять, что оценивать риски вторжения России в НАТО нужно с точки зрения развития событий именно в Украине, с точки зрения, как может — и чьим поражением и победой — может завершиться эта война, какая в этот момент будет политическая ситуация. Только в зависимости от этого, можно прогнозировать, готова ли будет Россия напасть. Но сейчас говорить о сроках невозможно.