Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Постоянно публично предрекать, что уже в ближайшем будущем Россия начнет военное вторжение в страны НАТО — это не лучший метод мобилизации народа, считает командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калниньш. Сейчас Россия занята Украиной, и не готова к полномасштабному нападению на НАТО, дал понять в интервью программы Kāpēc с Ольгой Драгилевой на Delfi TV Калниньш.

По мнению Калниньша, часть громких заявлений связана с национальной политикой, являются проявлением этой внутренней национальной политики, актуальной в той стране, которую представляют те, кто озвучивают такие сценарии. 
"Я говорю о сегодняшнем дне, а не о будущем, я не знаю, что будет через пять-десять лет", — обозначил Калниньш. По словам командующего, для Латвии угроза, которая исходит от соседней России не является открытием. "Мы всегда с 1991 года, с первого восстановления независимости, говорили, что нужно быть очень внимательными с нашим восточным соседом", — подчеркнул военноначальник. Затем, когда стала проявляться эскалация, то Латвия уже уверенно, по словам Калниньша, обозначала, что Россия — это угроза. 
По словам генерал-лейтенанта, ситуация анализируется постоянно с точки зрения того, какие военные ресурсы концентрирует Россия у границы с Латвией.
"Пока в Украине идет война, Россия занята войной в Украине", — акцентировал Калниньш, дав понять, что России не до нападения на любую страну НАТО, поскольку война в Украине требует ресурсов. 
Командующий дал понять, что оценивать риски вторжения России в НАТО нужно с точки зрения развития событий именно в Украине, с точки зрения, как может — и чьим поражением и победой — может завершиться эта война, какая в этот момент будет политическая ситуация. Только в зависимости от этого, можно прогнозировать, готова ли будет Россия напасть. Но сейчас говорить о сроках невозможно.

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