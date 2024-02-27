Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

На данный момент самое важное — немедленно разрешить кризис и обеспечить прогнозируемое и беспрепятственное движение поездов для пассажиров, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который во вторник, 27 февраля, встретился в Рижском замке с министром сообщения Каспарсом Бришкенсом ("Прогрессивные").

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с отраслью сообщения, в том числе техническое состояние новых электропоездов и их эксплуатацию, обеспечение почтовых услуг, дорожную инфраструктуру в Латвии и проект Rail Baltica.

В ходе встречи президент обсудил с Бришкенсом актуальное положение дел в связи с новыми электропоездами Škoda Vagonka и сроки устранения дефектов. Ринкевич отметил, что необходимо оценить, как можно было дойти до такой ситуации, поэтому до середины марта он ожидает устранения нынешних проблем и оценку ответственности правления Pasažieru vilciens. По мнению президента, эта ситуация проливает свет на гораздо более обширные и системные проблемы в крупных государственных закупках и управлении ими.

Стороны обсудили ход реализации проекта Rail Baltica, в том числе общие затраты на проект и текущий статус привлечения источников финансирования. Учитывая, что министр сообщения не раз говорил, что будут проведены изменения в управлении проектом, президент выслушал мнение Бришкенса.

"В условиях сжатых сроков все госучреждения как единая команда под руководством правительства и Министерства сообщения должны сделать все необходимое, чтобы к 2030 году проект Rail Baltica приобрел вполне конкретные очертания. Первый шаг — привести в порядок управление, потом структуру и источники финансирования", — заявил Ринкевич.

Президент отметил, что его визиты в регионы Латвии подтверждают: приведенная в порядок дорожная инфраструктура является одной из предпосылок регионального развития. Он подчеркнул, что это хорошо подтверждают проходящие сейчас дискуссии по организации школьной сети.

"Какие бы сценарии действий не разрабатывали эксперты в сфере образования, они не будут осуществимы без соответствующей дорожной инфраструктуры, чтобы доставить школьников в образовательные учреждения", — заявил Ринкевич.

Также президент на встрече поднял вполне конкретные вопросы, касающиеся дорожной инфраструктуры в Латвии, например, напомнил о проблемах в Олайнском крае с железнодорожным переездом и Рижской и Баускской окружными дорогами.

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