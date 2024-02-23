В вопросе электропоездов за все отвечает правление АО Pasažieru vilciens, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он напомнил, что прошло около трех месяцев со "знаменитой церемонии инаугурации поездов, где было много нажимателей на кнопки", а теперь, когда дело дошло до ответственности за проблемы с новыми поездами, эти люди притихли.

На следующей неделе Ринкевич встретится с министром сообщения Каспаром Бришкенсом, чтобы обсудить текущие проблемы транспортной отрасли, в том числе проблему электропоездов. Ранее Минсообщения обозначило 9 марта как дату, когда поезда "должны начать ездить, но они не едут", сказал президент.

"Первая ответственность, которую я хочу увидеть и понять, — это чем занимается правление Pasažieru vilciens начиная с 2017 года. Они ответственны за все", — сказал Ринкевич, тем самым дав понять, что первым, чьи "головы покатятся" из-за проблем с электропоездами, будет правление Pasažieru vilciens.

В середине декабря 2023 года вышли на рельсы первые новые электропоезда чешской компании Škoda Vagonka. До этого поезда долгое время тестировались и испытывались на латвийской железнодорожной инфраструктуре, но, несмотря на это, у них регулярно возникали различные неполадки, которые приводили к значительным перебоям в перевозках пассажиров.

Сейчас в перевозках используются 10 поездов Škoda Vagonka. Восемь из них перевозят пассажиров, а два находятся в резерве. Пять составов проходят динамические проверки, а еще два — дополнительные проверки для устранения дефектов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!