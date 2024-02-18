В Риге два новых электропоезда чешской компании Škoda Vagonka были разрисованы граффити. Акт вандализма произошел ночью в вагонном парке на охраняемой территории с видеонаблюдением. В компании Pasažieru vilciens программе Латвийского телевидения "4-я студия" подчеркнули, что поезда застрахованы от подобных случаев, сообщает rus.LSM.lv.

Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре рассказала, что уже в прошлом году, когда новые электропоезда еще принадлежали чешской компании Škoda Vagonka, один поезд был разрисован граффити, а на прошлой неделе пострадали сразу два поезда.

В одном случае была покрашена площадь 28 кв.м, в другом — 46 кв.м. Оценка ущерба от очистки каждой надписи-граффити составляет от 700 до 1200 евро.

"При закупке новых электропоездов было предусмотрено требование, чтобы надстройка была прочной, долговечной и легко чистящейся, зная, насколько активна эта культура вандалов не только в Латвии, но и в других частях мира. Поезда застрахованы от таких случаев", - сказала Звиедре.

Заключен договор страхования дизельных поездов сроком на 3 года общей стоимостью 268 000 евро, а новые электропоезда застрахованы на 1 год — общая стоимость договора 239 000 евро. В страховые риски включен пункт о противоправных действиях третьих лиц, повлекших за собой повреждение поезда. Лимит страхового возмещения за риск нанесения граффити установлен в размере 50 000 евро.

Как сообщает Pasažieru vilciens, обрабатываются все материалы, отправленные Государственной полиции и страховщикам. Также имеются записи с камер наблюдения, на которых видна группа вандалов.

На данный момент новые электропоезда уже очищены с помощью растворителя.

В прошлом году в Латвии было 30 подобных случаев, когда разрисовывали поезда.

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