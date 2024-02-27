Вопрос о возможном разделении Марупского края может быть рассмотрен, когда будут предложены поправки к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах", заявила во вторник, 27 февраля, подкомиссия по оценке результатов административно-территориальной реформы при комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений.

Во вторник подкомиссия заслушала автора инициативы об отделении от Марупского края Бабитского края Даце Крастиню, которая заявила, что жители Бабите не получили от реформы обещанных преимуществ — стоимость услуг не снизилась, а качество не повысилось.

Более того, в результате реформы развитие Марупе происходит за счет жителей Бабите, например, погашаются крупные кредиты, взятые Марупским краем в предыдущие годы. В свою очередь в Бабите после реформы не было реализовано ни одного проекта развития.

Как заявили депутаты подкомиссии, территории самоуправлений могут быть изменены решением правительства, а решения о таких серьезных изменениях, как разделение существующих и создание новых краев, может принимать только Сейм. Поэтому, если будут рассматриваться поправки к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах" и поступит предложение о разделении Марупского края, Сейм должен будет его рассмотреть.

Как уже сообщалось, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) после заседания коалиции заявил, что в связи с ожидаемым внесением поправок в закон может актуализироваться вопрос о разделении Марупе и Бабите и отказа от объединения Елгавы и Елгавского края.

Планируется, что поправки на рассмотрение внесет Министерство охраны среды и регионального развития, чтобы присоединить Вараклянский край к Мадонскому краю.

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