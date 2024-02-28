ГАО Latvijas Pasts планирует создать концепцию новых почтовых отделений к апрелю, сообщила на пресс-конференции в среду, 28 апреля, председатель правления предприятия Беате Краузе-Чеботаре.

"Планируем разработать концепцию новых почтовых отделений к апрелю, а затем в апреле проинформируем все заинтересованные стороны о том, как будет выглядеть новое почтовое покрытие в Латвии", — сказала Краузе-Чеботаре.

Она также добавила, что после обсуждения и утверждения плана компания планирует проинформировать общественность о том, как может выглядеть этот план.

Краузе-Чеботаре подчеркнула, что предыдущий план реорганизации почтовых отделений приостановлен, и компания не будет закрывать ни одно почтовое отделение до тех пор, пока не будет конкретной ясности относительно того, как в целом будет выглядеть сеть почтовых отделений в Латвии — все ли они будут физическими филиалами Latvijas pasts или же сотрудники предприятия смогут находиться в других помещениях, оказывая услуги.

Глава правления предприятия подчеркнула, что самое главное сейчас — найти способ сбалансировать и создать хороший компромисс для всех участвующих сторон, чтобы обеспечить доступность почтовых услуг.

"Нам нужно обеспечить возможность физически получить эту услугу очно. Сейчас будут вестись переговоры со всеми заинтересованными сторонами, как мы можем оказывать услуги очно на всей территории Латвии", — сказала Краузе-Чеботаре.

В свою очередь, председатель временного совета Latvijas Pasts Каспарс Рокенс подчеркнул, что решения не следует принимать поспешно, но сделать это надо в разумные сроки. "Со стороны новоизбранного совета мы сделаем все, чтобы облегчить работу правления по достижению поставленных целей, будем обсуждать и координироваться с Министерством сообщения, что эти процессы шли", — сказал Рокенс.

В то же время министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") добавил, что в ближайшие месяцы Latvijas pasts обязательно подготовит новое концептуальное видение, на основе которого будут приняты решения о том, сколько отделений в будет закрыто, сколько сохранится, как будет заменена услуга там, где нет отделения, и как жителям будет предоставлен равный доступ к почтовым услугам.

Как уже сообщалось ранее, в планах Latvijas pasts было закрытие в этом году от 105 до 176 почтовых отделений, однако план реорганизации после волны возмущения в обществе был приостановлен.

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