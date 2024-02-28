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Обвиняемая в организации незаконного пересечения границы руководитель проектов общества "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem) Иева Раубишко подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, которые нелегально оказались в Латвии.

В среду, 28 февраля, в Латгальском районном суде в Резекне прокурор Ирина Кудрявцева-Дилба зачитала обвинительное заключение, согласно которому следователи считают, что Раубишко организовала умышленное незаконное пересечение границы для группы лиц. 4 января 2023 года Раубишко начала общение в мессенджере Whatsapp с гражданкой Сирии, которая находилась на территории Беларуси, в приграничной зоне, и просила помочь группе сирийских граждан попасть в Евросоюз.

"Осознавая, что сирийские граждане не имеют законного права пересекать границу Латвии, Раубишко организовала незаконное пересечение границы, чтобы добиться временного регулирования ЕСПЧ, которое обеспечило бы право этих лиц не быть депортированными обратно в Беларусь после незаконного пересечения границы", — говорится в обвинительном заключении.

По версии обвинения, 11 января в переписке с гражданкой Сирии Раубишко дала указание группе сирийцев незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы можно было сообщить о том, что группа граждан Сирии находится под юрисдикцией Латвии, и тем самым создать обоснование для получения временного решения ЕСПЧ. "Выполнив указания Раубишко", сирийка и четверо ее соотечественников, против которых уголовный процесс выделен в отдельное дело, 11 января незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.

Сделав фотографии в Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, последовав инструкциям Раубишко, вернулись на территорию Беларуси, чтобы дождаться решения ЕСПЧ об определении мер временной защиты.

По оценке прокуратуры, 11 января Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о нахождении сирийских граждан в юрисдикции Латвии, осознавая, что на момент подачи информации в суд эти лица уже покинули Латвию и находились на территории Беларуси.

Получив решение ЕСПЧ об определении мер временной защиты для вышеупомянутых граждан Сирии и зная, что установленное временное регулирование распространяется на лиц, которые во время его принятия находились на территории Латвии, 11 января Раубишко в переписке с сирийкой еще раз дала указания о незаконном пересечении границы, отправив ей координаты возможных мест пересечения границы, говорится в обвинительном заключении. 12 января пять граждан Сирии повторно незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.

Раубишко не признала вину, а ее более подробный допрос запланирован на дальнейший судебный процесс. Сегодня суд допросил несколько пограничников. Следующее заседание суда состоится 18 апреля — тогда состоится допрос гражданки Сирии, с которой Раубишко вела переписку.

Представляемая Раубишко организация ранее утверждала, что в январе прошлого года, получив повторную просьбу о помощи от нескольких сирийцев, которые длительно находились на латвийско-белорусской границе, Раубишко обратилась в ЕСПЧ. Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью поиска убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.

После того, как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища — не депортировать их с территории Латвии и обеспечить их едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, Раубишко вместе с членом организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилсом Грасманисом отправилась на границу Латвии с Беларусью, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. В связи с этим был начат уголовный процесс, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

Раубишко отметила, что она действовала ради спасения жизней и, что помощь просителям убежища — это не преступление. Встретив упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно связались с Госпогранохраной и Службой неотложной медицинской помощи, "чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные учреждения об их нахождении на территории Латвии".

Цель общества Gribu palīdzēt bēgļiem — оказание практической, немедленной и добровольной помощи просителям убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно способствуя интеграции этих людей в Латвии.

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