Прокуратура обвинила представителя организации "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem) Иеву Раубишко в том, что она организовала намеренное незаконное пересечение границы для группы лиц, сообщает агентство LETA.

Латгальский районный суд в Резекне будет рассматривать дело Раубишко 28 февраля в 10:30, сообщили агентств LETA в суде.

Организация "Хочу помочь беженцам" ранее отмечала, что 11 января прошлого года Раубишко получила на свое имя письмо из Европейского суда по правам человека относительно решения по делу M.A. and Others V. Latvia. Этим решением суд сообщил о временных мерах, то есть поручил правительству Латвии до 8 февраля не выдворять несколько граждан Сирии с территории Латвии, а также предоставить им еду, воду, одежду, адекватную медицинскую помощь и временное жилье.

Учитывая то, что эти сирийские граждане ранее обращались в организацию по поводу того, что их жизни и здоровью угрожает опасность, представители "Хочу помочь беженцам" отправились на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться в том, что решение суда будет выполнено, а сирийцы получат необходимую гуманитарную помощь.

Встретив упомянутых в решении ЕСПЧ сирийских граждан на территории Латвии, представители организации немедленно связались с медиками, а также сообщили о случившемся Госпогранохране, представители которой прибыли на указанное место.

В организации заявили, что информация о том, что представители "Хочу помочь беженцам" находились на территории Беларуси, не соответствует действительности.

Организация "Хочу помочь беженцам", а также представители других общественных организаций в сфере гуманитарной помощи и прав человека и представители гражданского общества выразили недоумение и осудили "первый в истории Латвии случай, когда уголовный процесс начат в связи с тем, что представители организации выполняют гуманитарную и правозащитную миссию".

Начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс ранее заявил порталу Delfi, что представители "Хочу помочь беженцам" нарушили правила приграничной зоны и не получили специальный пропуск.

В связи с давлением нелегальной миграции до 10 февраля 2024 года на ряде административных территорий на границе с Беларусью действует усиленный режим работы системы охраны границы, который в августе прошлого года заменил установленное правительством чрезвычайное положение. в августе 2021 года и неоднократно продлевался.

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