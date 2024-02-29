В Лиепайской Каросте украден металлический крест с надписью "8 курелийцев", подтвердила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Она сообщила, что сегодня в Госполицию поступила информация от Лиепайского коммунального управления о том, что в невыясненный период на месте мемориала курелийцам в конце улицы Краста в Лиепае из камня демонтирован и похищен металлический крест с надписью "8 курелийцев".

Предварительный осмотр показал, что других разрушений или хулиганских действий у мемориала не совершалось.

Должностные лица Госполиции выясняют обстоятельства инцидента и призывают пункты приема металлолома проинформировать полицию, если кто-то пытается сдать этот металлический крест с надписью "8 курелийцев" на металлолом или уже сделал это.

Мемориал посвящен истории борьбы за свободу Латвии. Группа генерала Яниса Курелиса, так называемые курелийцы, просуществовала недолго во второй половине 1944 года и, несмотря на ситуацию того времени, не признавала ни одну из оккупационных властей — немцев или русских — и была готова бороться за свободную Латвию.

В тюрьме Каросты состоялся немецкий военный суд, на котором арестованные участники группы Курелиса были приговорены к смертной казни.

За последние недели произошло несколько инцидентов, связанных с историческими объектами в Латвии.

В ночь на вторник была брошена зажигательная смесь в кабинет главы Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы в Старой Риге.

А в феврале был задержан двойной гражданин Эстонии и России, который 29 января в Джукстской волости Тукумского края по поручению российской спецслужбы совершил осквернение памятного камня "Защитникам Курляндской крепости — воинам латышского легиона", облив камень красной краской.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!