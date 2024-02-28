В ночь на 28 февраля в помещение Латвийского музея оккупации была брошена зажигательная смесь, подтвердила агентству LETA директор музея Солвита Виба.

Она заявила, что, несмотря на нападение, музей продолжает работать и экспозиция доступна для посетителей. Также Виба выразила надежду на быстрое вмешательство ответственных служб в поиск виновного.

"Надеюсь, что нападавший будет быстро найден. Я считаю, что это было целенаправленно спланированное нападение на Музей оккупации. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем нашу работу", — сказала руководитель Музея оккупации.

В разговоре с порталом Delfi Виба отметила, что нападение произошло около 01.00. Злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в ее рабочий кабинет. Общая площадь пожара составила около 0,5 кв метра. По информации спасателей, в помещении загорелись документы и кресло.

Госполиция уже проводит расследование, но от комментариев пока воздерживается.

Глава Музея оккупации также сообщила, что во вторник утром было разбито стекло в Угловом доме на улице Стабу.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на совместной пресс-конференции с президентом страны Эдгаром Ринкевичем сама сообщила журналистам, что сегодня в публичном пространстве появится информация об этом инциденте. По ее словам, информацию премьер получила от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ("Новое Единство"). Силиня подчеркнула, что учреждения внутренних дел и службы безопасности ищут виновного.

"Мы будем внимательно следить за этой ситуацией, чтобы сотрудники Музея оккупации чувствовали себя в безопасности. Понятно, что в этих геополитических условиях мы должны особо заботиться как о безопасности наших границ, так и о безопасности жителей. Надеюсь, что в ближайшее время службы смогут задержать виновного", — сказала Силиня.

Президент Ринкевич выразил уверенность, что службы госбезопасности и службы внутренних дел сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности и доказать, что к таким провокациям нельзя быть толерантными.

"Надеюсь, что когда виновные будут пойманы, судебная система также отреагирует адекватно и будут по-настоящему суровые наказания для тех, кто осуществляет подобные провокации", — сказал президент.

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