С полуночи, когда Служба государственных доходов (VID) начала принимать годовые декларации о доходах за 2023 год для возврата переплаченных налогов, и до часу ночи было подано уже 22 тысячи деклараций, сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в социальной сети Х.

В первые 20 минут 1 марта подано более 11 тысяч деклараций.

До 7 часов 1 марта подано уже 76 714 годовых деклараций о доходах. EDS выдержала нагрузку и работает без проблем, однако из-за большого интереса людей ночью и в начале рабочего дня в системе невозможно авторизироваться через Latvija.lv, в том числе eParaksts и eParaksts mobile. Поэтому клиентам рекомендуется пока использовать для входа в систему свой логин и пароль EDS.

К 9 утра подано 92 000 деклараций, добавлют в VID.

"Многие коллеги не идут спать, чтобы обслуживать клиентов. Да, мы и к такому готовы", — написала Шмите-Роке, напомнив, что годовые декларации о доходах можно подавать и "в последующие дни, недели, месяцы — в течение трех лет".

"Сайт VID никуда не исчезнет!", — добавила она. Пользователи уже сообщили о том, что система электронного декларирования не выдержала нагрузки и зависла.

Кроме того, люди уже ночью рассказывали о том, как подавали декларацию и что показала им система — налоговый долг или переплату.

Как свидетельствует опыт, в первый день марта активность населения в подаче годовых деклараций настолько высока, что система не выдерживает перегрузки.

VID в очередной раз подчеркивает, что с подачей годовых деклараций не нужно спешить. Сделать это в добровольном порядке для возврата налогов за оправданные расходы можно в течение трех лет, тем, кто подает декларацию в обязательном порядке — до 1 июня или, если общий доход в прошлом году превысил 78 100 евро, до 1 июля.

О том, что надо учитывать при подаче декларации о доходах, читайте в материале портала Delfi — здесь.

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