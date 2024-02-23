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Чтобы каждый житель Латвии чувствовал, что Служба государственных доходов (СГД, VID) становится доступнее и платить налоги становится проще, будет разработано новое мобильное приложение с более широким перечнем услуг, рассказала в интервью агентству LЕТА новый генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

На вопрос о том, будет ли в новом мобильном приложении не только возможность декларировать оправданные расходы, но и пользоваться всеми услугами VID, которые сейчас доступны на сайте, Шмите-Роке ответила, что таковы будущие планы.

"Возможно, не все услуги, потому что их много и они очень обширны, но наиболее часто используемые обязательно будут доступны в мобильном приложении. Сейчас оно предназначено только для оправданных расходов, при этом не очень хорошо работает, потому что больше не доступно на смартфонах с операционной системой Android", — сказала Шмите-Роке.

Она отметила, что нынешнее мобильное приложение было разработано достаточно давно и в последние годы не обновлялось для экономии средств. Обновление приложения для современных телефонов обошлось бы примерно в 100 000 евро. В VID решили не тратить деньги на улучшение старого приложения, которое предлагает только одну услугу, а использовать средства для разработки нового приложения.

В новом приложении могут быть такие услуги, как те же оправданные расходы, возможно, подача ежегодной декларации о доходах, потому что чаще всего необходимые данные вносятся в нее автоматически. Также это может быть информация о задолженности, чтобы человек мог легко выяснить, есть ли у него налоговый долг или переплата. Одной из первых услуг может быть также обновление или подача данных налоговой книжки, поскольку это самая распространенная услуга, предоставляемая клиентам в центрах обслуживания VID.

Отвечая на вопрос, будут ли в приложении предусмотрены и услуги для предпринимателей, например, подача таможенных деклараций, Шмите-Роке подчеркнула, что приложение будет разрабатываться именно с такой целью — сделать доступными наиболее часто используемые услуги VID.

"Приложение будет связано с системой электронного декларирования VID, и мы будем постепенно добавлять различные услуги — и для физических лиц, и для предпринимателей. Я очень надеюсь, что мы начнем именно с малого бизнеса, у которого нет своих обслуживающих бухгалтерских компаний, которому не нужно подавать большие и объемные отчеты. Поэтому малые предприятия тоже смогут использовать это приложение для простых вещей", — сказала руководитель налоговой службы.

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