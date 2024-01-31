В Латвии легальный доход 126 тысяч жителей не достигает 1000 евро в год, заявила в программе TV3 "900 секунд" новый генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.

"Доход 126 тысяч жителей Латвии составляет менее 1000 евро в год. В год! Возникает логичный вопрос, на что они живут", — сказала Шмите-Роке. Причем среди этих 126 тысяч около 80 тысяч человек находятся в возрасте от 20 до 70 лет.

Шмите-Роке заявила, что VID не будет отслеживать каждый евро, который снимается или вносится в банкомат. Учреждение сосредоточится на тех людях, у которых легальный доход в течение года настолько низок, что им нечего вносить в банкомат, и тем не менее деньги вносятся.

"Мы хотим, чтобы оборот наличных был прозрачен, но мы будем принимать меры только против тех людей, действия которых с наличными не имеют логического обоснования", — сказала гендиректор VID.

Правительство утвердило Байбу Шмите-Роке на должности гендиректора VID 30 января.

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