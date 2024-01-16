Для утверждения в правительстве в качестве кандидата на пост генерального директора Службы государственных доходов (СГД, VID) министр финансов Арвил Ашераденс выдвинул Байбу Шмите-Роке. В налоговой службе она трудится более 20 лет. Портал Delfi изучил доходы Шмите-Роке за последние пять лет.

Образование и прежний опыт работы

Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке работает в должности заместителя директора налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора налогового управления VID.

Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года — членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет VID.

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