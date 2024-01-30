Правительство Эвики Силини ("Новое Единство") единогласно и без возражений утвердило в должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Байбу Шмите-Роке, которая с 2020 года занимает должность заместителя директора Налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора Налогового управления СГД. Кандидатуру Шмите-Роке выдвинул министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") после отбора, проведенного Комиссий Государственной канцелярии.

"Я обещаю, что под моим руководством Служба госдоходов изменится", — сказала Байба Шмите-Роке, выступая перед министрами еще в статусе кандидата.

По словам уже нового гендиректора VID, перед Службой госдоходов стоят три главных задачи: во-первых, цифровая трансформация, во-вторых, снятие бюрократических барьеров, на которые указывают предприниматели, в-третьих, реорганизация VID как структуры,

Как сообщалось ранее, информационный доклад Министерства финансов предусматривает большую реорганизацию

VID. От Службы госдоходов отделят правохранительные учреждения — Управление налоговой и таможенной полиции и Управление внутренней безопасности. Сама же Служба госдоходов, по замыслу авторов реформы, должна стать учреждением, ориентированным на партнерство с клиентами, а не восприниматься как репрессивный орган.

На это указал и министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) — VID должна стать партнером для налогоплательщиков, предпринимателей. По мнению министра, плюс Байбы Шмите-Роке — у нее большой опыт в сфере, за которую она берет ответственность, а потому сможет быстро приступить к работе и реформам.

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