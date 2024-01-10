Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") инициирует в долгосрочной перспективе дискуссию с Министерством внутренних дел о создании Бюро по борьбе с экономическими преступлениями или некой схожей по полномочиям службы. Это мнение глава Министерства финансов высказал в контексте грядущей реорганизации и реформировании Службы государственных доходов.

Что предусматривает реорганизация VID?

От Службы госдоходов (VID), как уже сообщалось, планируют отделить правохранительные учреждения — Управление налоговой и таможенной полиции и Управление внутренней безопасности. Это следует из информационного доклада Министерства финансов, который был подан на согласование в правительство еще в конце прошлого года.

Служба госдоходов, по замыслу авторов реформы, должна стать учреждением, ориентированным на партнерство с клиентами, а не восприниматься как репрессивный орган.

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов планируется отдать под надзор министра финансов, создав отдельное учреждение — Налоговую и таможеную полицию. Функции расследования и оперативной деятельности от Управления внутренней безопасности VID планируется передать Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

Сейчас в структурных подразделениях VID, которые планируется отделить от Службы госдоходов, работают 380 и 30 человек соответственнно. Реорганизация дополнительных средств не потребует.

Кто будет заниматься расследованием экономических преступлений?

Перед тем, как правительство примет решение о реорганизации VID, в среду, 10 января с реформой ознакомилась Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Приглашенный на заседание комиссии Арвилс Ашераденс указал, что процесс реорганизации потребует внесения изменений в законодательство. Правительство, по словам министра финансов, может принять решение о реорганизации через две недели. Если решение будет позитивным, то законопроект может быть подан в Сейм в ближайшие полгода.

Несмотря на реорганизацию, Ашераденc считает, что необходимо думать в долгосрочно — и с этой точки зрения следовало бы создать еще одну службу. "В долгосрочной перспективе я вижу, что это хорошая основа для разговора с Министерством внутренних дел, в ведении которого находится Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции (ENAP). Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы может работать над созданием одной службы в стране, это будет Управление по борьбе с экономическими преступлениями или что-то в этом роде", — сказал министр.

Директор внутреннего управления VID Наурис Мелдерис согласился, что борьба с коррупцией должна быть консолидирована в одном учреждении, а политика должна быть единой. По его словам, не важно, кто будет расследовать, важнее, кто будет контролировать.

Если административные функции будут переданы KNAB, это, наверное, будет правильно, но вопрос в том, следует ли вернуть все административные ресурсы в KNAB и правильно ли, что "мы передаем весь надзор".

Заместитель руководителя KNAB Инета Цируле сообщила комиссии, что KNAB поддерживает эту реформу, поскольку она создаст больше доверия в обществе. KNAB был бы готов взять на себя оперативную деятельность и следственные функции, однако вопрос о взятии на себя анализа рисков считается спорным, поскольку KNAB очень хорошо сотрудничает с VID, которая способна эффективно выявлять конфликты интересов должностных лиц.

Заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин заявил, что поддерживает подготовленный доклад о реорганизации VID.

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