На последней в 2023 году совместной пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подвели итоги первых 100 дней работы правительства, а также — обозначили приоритеты на следующий, 2024-й год.

Что сделано?

"У меня большая гордость за правительственную команду", — призналась премьер-министр Эвика Силиня, подводя итоги первых 100 дней своего правительства.

По словам премьера, Кабинету министров удалось выполнить все шесть задач, которые были обозначены в правительственной декларации как первочередные — то есть, те, которые надо реализовать до конца 2023 года.

Были введены механизмы компенсации для жителей роста платежей тарифов на распределение электроэнергии, а также вчера стало известно, что с 1 января тарифы будут немного снижены;

Введен налог на сверхприбыль банков;

Упрощен порядок перехода из банка в банк, перекредитования;

Сейм принял решение о ратификации Стамбульской конвенции и внес поправки в Закон "О нотариате", вводящие новый институт партнерства. Силиня упомянула, что пока идет демократический процесс сбора подписей за то, чтобы не провозглашать эти поправки. Однако, напомним, что по последним данным, за инициирование референдума подписались немногим более 10 000 человек, а нужно до 6 января собрать более 150 тыс подписей, что фактически делает всенародное голосование нереальным. То есть, все указывает на то, что с 1 июля 2024 года поправки к Закону "О нотариате" вступят в силу;

Силиня признала, что в правительственной декларации фигурировало обязательство ввести новую модель финансирования образования в этос году. По словам премьера, модель почти разработана Министерством образования и науки, скоро будет представлена обществу — и еще будет возможность для дискуссий.

Также премьер-министр сообщила, что уже завтра вступит в силу государственный бюджет на 2024 год и все сопутствующие законы, вводящие целый ряд изменений — в том числе, в налоговой сфере. Еще один повод для гордости правительства — завершено строительство забора на латвийско-белорусской границе. В ближайшее время работы министры официально примут объект. В 2024 году будет продолжаться "очень интенсивная" работа по возведению забора и на границе с Россией.

Президент Эдгар Ринкевич назвал Кабинет министров способным к действию, что доказало и утверждение госбюджета-2024, и разработка правительственной декларации еще на этапе формирования новой коалиции. Напомним, что правительство Эвики Силини было утверждено 15 сентября этого года. В состав правящей коалиции вошли премьерское "Новое Единство", а также прежде оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" — те политические силы, которые в мае 2023 года и обеспечили избрание Эдгара Ринкевича президентом страны. Президентские выборы фактически дали старт смене Кабинета министров.

Что нужно сделать в 2024 году?

"Большая задача на следующий год — снижение бюрократии", — подчеркнула Силиня. По ее словам, понемногу работа в этом направлении уже ведется — в сферах строительства и утепления жилья. Премьер отметила, что правительство утвердила основные направления работы в сфере жилья, которые позволят не утеплить каждый дом, но производить работы в большем объеме, сделать процесс утепления жилья дешевле и проще и для инвесторов, и для тех, кто проводит такие работы, и для самих жильцов.

Еще два приоритета правительства в 2024 году — повышение конкурентоспособности образования в рамках ЕС и развитие предпринимательства. Из слов Силини следует, что государство заинтересовано в том, чтобы банки меньше боялись рисковать, выдавая кредиты предпринимателям, а повышали темпы кредитования, управляя рисками.

"Говоря о том, что я хочу видеть как приоритеты правительства в следующем году, я бы упомянул три вещи", — дополнил премьера президент.

Первый приоритет — внутренняя безопасность. По словам Ринкевич, в госбюджете-2024 правительство, выделяя финансирование, было вынуждено искать баланс между многими нуждающимися сферами — безопасностью, образованием, здравоохранением. В будущем году одной из главных задач должно стать повышение зарплат работникам системы внутренних дел (полицейским, пограничникам, спасателям, пожарным и т.д.). Также в сфере безопасности приоритет — завершение строительства забора на границе с Россией. Также Ринкевич анонсировал на пресс-конференции повестку дня сегодняшнего заседания Совета по нацбезопасности: речь пойдет об еще одном неотложным приоритете — создании кризисных центров и укреплении системы гражданской обороны по всей стране.

В качестве второго приоритета Ринкевич, как и Силиня, упомянул снижение бюрократии. "Чтобы были конкретные законы, конкретные нормы, которые пересматриваются и отменяются", — сказал президент.

И третье дело, которым нужно заняться — развитие предпринимательства. Эдгар Ринкевич признал, что в последние годы ситуация развивалась негативно — сначала пандемия Covid-19, затем военное вторжение России в Украину.

"Но все-таки нужно как-то собраться и подумать о том, как мы можем выйти, возможно, из ежедневной зоны комфорта, и достичь больших целей, которые не только выдвигаются, но и исполняются. Чтобы наше государство было конкурентоспособнее, чтобы экономика нашей страны совершила рывок, мы не можем находиться в ситуации, когда мы все время чувствуем себя отстающими где-то от соседей", — сказал президент.

Ринкевич упомянул о том, что в уходящем 2023 году в Сейме были чрезвычайно бурные дискуссии о Стамбульской конвенции и институте партнерства. По словам президента, он был хотел видеть такие же яркие, а главное — содержательные, богатые идеями — дискуссии политиков о том, что нужно делать в сфере экономики, энергетики, транспорта и так далее.

"Я бы хотел это пожелать Сейму и правительству в новом году", — заключил Эдгар Ринкевич.

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