Новая глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке вступит в должность 13 февраля, говорится в представленном в правительству проекте приказа.

Ранее сообщалось, что министр финансов Арвилс Ашераденс выдвинул на утверждение в правительстве кандидатуру Байбы Шмите-Роке на должность гендиректора VID

Это решение было принято после отбора, проведенного Комиссией Государственной канцелярии, а также после дополнительных консультаций с партнерами по социальным вопросам и сотрудничеству.

С 2020 года Байба Шмите-Роке работает заместителем директора Налоговой администрации СГД, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора Налоговой администрации. В ее основные рабочие обязанности входит организация административной работы и управление более чем 800 сотрудниками.

Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики, в настоящее время продолжает обучение в докторантуре в области экономики и менеджмента.

В число основных задач нового генерального директора входит цифровое развитие СГД, в том числе создание и внедрение системы управления данными СГД, утверждение видения развития ИТ-системы службы и обеспечение доступности услуг СГД в виде мобильного приложения телефона.

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