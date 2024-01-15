Коалиция примет решение об утверждении в должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Байбы Шмите-Роке только после того, как заслушает ее как кандидата. Об этом после собрания по сотрудничеству коалиционных партий заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

По словам главы правительства, уже на этой неделе парламентские фракции коалиционных политических сил — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" — могут встретиться с кандидатом.

Силиня дала понять, что недовольна тем, что происходила утечка информации о кандидатах и ходе конкурса, премьер допустила, что возможно, что какой-то кандидат может и отказаться от должности.

С 2020 года Байба Шмите-Роке работает заместителем директора Налоговой администрации VID, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора Налоговой администрации. В ее основные рабочие обязанности входит организация административной работы и управление более чем 800 сотрудниками.

Ашераденс отметил, что предыдущий опыт работы Шмите-Роке позволил ей полностью узнать и понять специфику работы VID.

В ближайшее время планируется реформа VID с мерами по усовершенствованию, предлагающими внести изменения в организационную структуру службы и изменить форму осуществления подчинения службы.

От Службы госдоходов планируют отделить правохранительные учреждения — Управление налоговой и таможенной полиции и Управление внутренней безопасности. Это следует из информационного доклада Министерства финансов, который подан на согласование в правительство. Служба госдоходов, по замыслу авторов реформы, должна стать учреждением, ориентированным на партнерство с клиентами, а не восприниматься как репрессивный орган.

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