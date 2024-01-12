Министр финансов Арвилс Ашераденс выдвинул на утверждение в правительстве кандидатуру Байбы Шмите-Роке на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД, VID), сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.

Это решение было принято после отбора, проведенного Комиссией Государственной канцелярии, а также после дополнительных консультаций с партнерами по социальным вопросам и сотрудничеству.

Вопрос об утверждении Шмите-Роке на посту генерального директора СГД планируется рассмотреть в Кабинете министров до конца января.

Ашераденс отмечает, что предыдущий опыт работы Шмите-Роке позволил ей полностью узнать и понять специфику работы СГД.

В ближайшее время планируется реформа СГД с мерами по усовершенствованию, предлагающими внести изменения в организационную структуру службы и изменить форму осуществления подчинения службы.

"Таким образом, Шмите-Роке вместе со всем коллективом СГД придется работать над улучшением обслуживания клиентов и цифровой трансформацией услуг, чтобы стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, и предоставлять услуги, отвечающие интересам общества", - подчеркнул Ашраденс.

С 2020 года Байба Шмите-Роке работает заместителем директора Налоговой администрации СГД, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора Налоговой администрации. В ее основные рабочие обязанности входит организация административной работы и управление более чем 800 сотрудниками.

Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики, в настоящее время продолжает обучение в докторантуре в области экономики и менеджмента.

В число основных задач нового генерального директора входит цифровое развитие СГД, в том числе создание и внедрение системы управления данными СГД, утверждение видения развития ИТ-системы службы и обеспечение доступности услуг СГД в виде мобильного приложения телефона.

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