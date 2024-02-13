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Сегодня Байба Шмите-Роке приступает к исполнению должностных обязанностей генерального директора Службы государственных доходов (СГД, VID).

Правительство утвердило Шмите-Роке в должности 30 января.

Обращаясь к министрам на заседании, Роке-Шмите подчеркнула, что жители Латвии хотят видеть честное, логичное и открытое для диалога учреждение, и пообещала, что под ее руководством VID превратится в современную и ориентированную на клиентов службу. В то же время министры должны быть готовы взять на себя ответственность за серьезные перемены, которые предстоят не только VID.

Представители Министерства финансов сообщили агентству LЕТА, что главные задачи нового гендиректора VID включают в себя цифровое развитие VID, в том числе создание и внедрение системы управления данными VID, утверждение плана развития системы информационных технологий (IT) службы и обеспечение доступности услуг VID через мобильное приложение.

Важной задачей также станет развитие клиентского сервиса, ориентированное на повышение удовлетворенности клиентов VID, обеспечение проактивной реакции на ситуацию клиента с четкими и своевременными решениями, а также совершенствование системы мировых соглашений для сотрудничества с клиентом в спорных ситуациях. Кроме того, предстоят мероприятия по сокращению теневой экономики, реорганизация VID и управления налоговой и таможенной полиции и меры по улучшению репутации службы.

Минфин предложил принять меры по совершенствованию деятельности VID, изменив организационную структуру службы. Главная задача реформы VID — способствовать выполнению установленной стратегией VID миссии — стать надежным союзником по налоговым и таможенным делам для честного предпринимательства и общества.

Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке занимала должность замдиректора налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняла обязанности директора налогового управления VID.

Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года — членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет VID.

В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны.

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