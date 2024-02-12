В понедельник уходящая с поста генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе передала полномочия Байбе Шмите-Роке, которая приступит к исполнению должностных обязанностей со вторника, 13 февраля, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.

В ближайшее время VID ждет ряд структурных изменений, которые помогут сделать службу современным и ориентированным на клиента сервисным учреждением, обещает Минфин.

Правительство утвердило Шмите-Роке в должности 30 января.

Главные рабочие задачи нового гендиректора включают в себя цифровое развитие VID, в том числе создание и внедрение системы управления данными утверждение плана развития системы информационных технологий (IT) службы и обеспечение доступности услуг через мобильное приложение.

Важной задачей также станет развитие клиентского сервиса, ориентированное на повышение удовлетворенности клиентов VID, обеспечение проактивной реакции на ситуацию клиента с четкими и своевременными решениями, а также совершенствование системы мировых соглашений для сотрудничества с клиентом в спорных ситуациях. Кроме того, важными задачами будут мероприятия по сокращению теневой экономики, успешная реорганизация VID и управления налоговой и таможенной полиции и улучшение репутации службы.

Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке занимала должность замдиректора налогового управления, а с мая 2023 года исполняла обязанности директора налогового управления VID.

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