Во вторник, 6 февраля, правительство одобрило предложению Министерства финансов отделить от Службы государственных доходов (VID) два учреждения, занимающихся уголовными расследованиями — Управление налогово-таможенной полиции и Управление внутренней безопасности.

Министерство финансов до 1 июня 2024 года должно подготовить и внести на рассмотрение правительства проекты правовых актов, предусматривающих такое отделение.

Также Минфин в сотрудничестве с Министерством юстиции должны до 1 июня 2024 года внести на рассмотрение правительства проект соответствующих поправок к Уголовно-процессуальному закону, которую уточнят подчинение отделяемых учреждений, а также законопроект о налоговой и таможенной полиции.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") подчеркивает, что в целом налоговые администрации в мире движутся к тому, чтобы учреждение и клиент были партнерами. Служба госдоходов, по мнению главы Минфина, должна служить интересам общества и стать для клиента партнером, а не внушать страх.

"Для нас очень важно способствовать доверию общества и предпринимателей, а также готовности охотно соблюдать налоговые обязательства. Это означает, что процессы в VID должны разрабатываться в соответствии с потребностями различных клиентов и обеспечивать высокоразвитое обслуживание клиентов. В свою очередь, это невозможно без цифровой трансформации VID. Только таким образом VID сможет стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе", — сказал Ашераденс.

По сообщению Минфина, сейчас формируется рабочая группа, в которую приглашены представители МВД, Министерства юстиции, Бюро по борьбе и предотвращению коррупциии, Государственной канцелярии, VID и прокуратуру. Рабочей предстоит детально оценить практические вопросы и разрабатывать необходимое урегулирование.

Как уже сообщалось ранее, Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов планируется отдать под надзор Министерства финансов.

В свою очередь, функции расследования и оперативной деятельности от Управления внутренней безопасности VID планируется передать Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Это, по замыслу авторов реформы, позволит обеспечить эффективное расследование, целевое использования ресурсов. Также это вписывается в модель KNAB как комплексного учреждения по расследованию коррупционных уголовных преступлений, обеспечения единой практики расследования коррупционных уголовных преступлений, обеспечения независимости расследования коррупционных уголовных преступлений, усиления объективности расследования, предотвращения возможности возникновения конфликта интересов.

Сама же Служба государственных доходов в дальнейшем будет развиваться как учреждение, ориентированное на клиентов, которое служит интересам общества.

В отчете указывается, что одним из факторов, сдерживающих развитие Службы госдоходов, является большой объем дополнительных функций и задач, не характерных для работы VID, что сокращает возможности VID по обеспечению основных функций. То есть, VID не должен, во-первых, одновременно заниматься налоговым администрированием и расследованием преступлений, связанных с уходом от тех же налогов. Минус такой ситуации еще и в том, что VID воспринимается обществом как репрессивная институция. Поэтому расследовательские, карательные функции у VID надо забрать. Во-вторых, нехарактерными признаны такие функции как прием и проверка деклараций государственных должностных лиц, реализация требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых средств.

В докладе также сказано, что важно обеспечить, чтобы модель сотрудничества между VID и обществом развивалась в соответствии с видением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это означает, что налоговое администрирование должно происходить на высоком уровне взаимного сотрудничества. То есть, не по схеме "налоговая администрация — налогоплательщик", а по схеме "налоговая администрация — клиент", стремясь достигнуть уровня "партнерство".

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