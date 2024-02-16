Foto: Shutterstock

Служба государственных доходов (СГД, VID) постановила взыскать с 220 налогоплательщиков предоставленные во время пандемии Covid-19 гранты на оборотные средства, сообщили представители VID.

В общей сложности было возбуждено 33 судебных дела о возмещении необоснованно запрошенной/полученной помощи.

12 дел завершены, из них 11 — в пользу VID, одно не в пользу, а 21 дело находится в процессе рассмотрения.

VID получил решение по делу GRB investīcijas. Суд обязал VID в течение месяца издать положительный административный акт в пользу GRB investīcijas, компенсировать снижение потока оборотного капитала за ноябрь 2021 года и отменить прежнее решение. VID может обжаловать это решение суда.

Ранее VID потребовала от GRB investīcijas, оператора Ozo ledushalle, возместить выплаченную предприятию во время пандемии помощь в размере 47 149 евро.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit