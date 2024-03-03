В Юрмале в национальном реабилитационном центре "Вайвари" начато сттроительство нового корпуса для амбулаторной помощи, которое предложит болий широкий спектр услуг для людей с функциональными нарушениями.

Новое здание будет построено на рекультивированной территории реабилитационного центра по адресу - Юрмала, проспект Асару 61. Раньше на этой территории располагались бассейн-охладитель и насосная подстанция, сейчас они снесены.

Новое здание планируется достроить и сдать в эксплуатацию в конце этого года, сообщает пресс-служба НРЦ "Вайвари" (NRC "Vaivari").

Здание спроектировано так, чтобы обеспечить его удобную доступность для пациентов с ограниченными физическими возможностями, а также с целью предложить новые помещения и современные услуги для посетителей - ударно-волновую терапию, физиотерапию и телемедицину.

В новое здание также переедет Центр ортопедии и протезирования.

О том, что в НРЦ "Вайвари" будет построен новый корпус, впервые стало известно еще два года назад. 20 мая 2022 года в фундамент будущего здания заложили капсулу времени. Сооружение здание планировалось завершить до конца 2023 года, но работы были приостановлены.

Foto: NRC "Vaivari"

Строительство нового здания проводится в рамках реализации проекта высокой готовности и улучшения качества услуг, на что получено 1 996 800 евро. Остальная часть софинансирования будет выделено из средств НРЦ "Вайвари", выделенных в предыдущие годы прибыль и за счет собственных средств общества капитала. Общая сумма проекта составляет около 5 млн евро.

Генеральным подрядчиком строительных работ является полное товарищество "Guliver & Velve-AE". Надзор осуществляет SIA "VV Projekts", надзор за строительством ведет SIA Prokrial.

"Наша цель — сохранить, улучшить и восстановить здоровье населения путем оказания комплексных многопрофильных реабилитационных услуг, причем не только жителей Латвии, но и пациентов из Украины", - сообщила глава правления национального реабилитационного центра "Вайвари" Маргарита Эпермане.

В прошлом году в стационаре НРЦ "Вайвари" прошли лечение 4807 пациентов, из них 1332 детей и 3475 взрослых. В течение года на амбулаторной реабилитации, включая дневной стационар, побывали почти 14 тысяч человек (10 391 из них получили платные государственные услуги).

В 2023 году в "Вайвари" также прошли лечение 107 украинских солдат, получивших травмы во время военных действий. В этом году реабилитацию в Латвии планируют пройти не менее ста украинских военнослужащих.

НРЦ "Вайвари" в Юрмале — ведущее медицинское учреждение Латвии в сфере реабилитации, которое предоставляет пациентам услуги, как стационарные, так и амбулаторные, и помогает людям с функциональными нарушениями восстановить независимость, обеспечив комплексную реабилитацию после заболеваний и травм.

С 2014 года в Центре работают четыре программы реабилитации, аккредитованные в Европе (UEMS PRM). Для пациентов доступны дневной стационар, домашняя реабилитация и амбулаторные услуги.

В 2020 году NRC Vaivari был аккредитован как резидентское обучение европейского уровня, Центр физической и реабилитационной медицины.

Некоторые услуги уже несколько лет можно получить и в Риге, в амбулаторной реабилитационной клинике "Вайвари" на улице Виенибас гатве.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!