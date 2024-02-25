С начала войны в Украине в Латвии реабилитацию прошли 240 человек, сейчас еще долечиваются 40 бойцов ВСУ, сообщает Rus.LSM.

Организатор благотворительного проекта M-Help Арвис Рэкетс рассказал в эфире Латвийского радио, что раненые защитники Украины проходят лечение в Рижской Восточной больнице, больнице им. П. Страдиня, Больнице травматологии и ортопедии, реабилитационном центре "Вайвари" и медицинском центре Госагентства социальной интеграции.

По словам Рэкетса, украинских военных на лечение в Латвию привозят специальными автобусами.

"Люди поступают через Министерство здравоохранения Украины. У нас есть два медицинских автобуса, оснащенных всем спасательным оборудованием, и в пути людей сопровождают профессиональные медики. На очень длинных перегонах в пути можно ехать как лежа, так и сидя. В условиях, когда полеты над Украиной невозможны, а нужно преодолеть тысячи километров — это лучший вариант", - сказал он.

"Мы берем то число людей, которое Латвия может разумно принять с учетом своих ресурсов. Есть и другие страны, которые принимают больше — Нидерланды, Дания, США, Израиль, многие страны. Но особенность Латвии — в том, что к нам приходят пациенты, которые проходят длительное лечение, и мы помогаем не количеством, а именно качеством", - добавил организатор благотворительного проекта M-Help.

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