В присутствии министра здравоохранения Хосама Абу Мери и парламентского секретаря Министерства финансов Карины Плоки и руководства рижской Клинической университетской Восточной больницы торжественно открыты новые помещения инфекционного блока приемной клиники Скорой медицинской помощи (ул. Хипократа, 4).

Строительные работы начались в ноябре 2021 года и завершились в феврале 2024 года.

В новых помещениях инфекционного блока можно будет разделить поток пациентов с признаками инфекционных заболеваний от других больных, тем самым снизив и предотвратив риски распространения инфекций.

Это первые больничные помещения в странах Балтии, построенные в соответствии с самыми высокими эпидемиологическими стандартами безопасности, утвержденными на международном уровне.

Проект реализован путем пристройки помещений блока площадью 4604 квадратных метров к существующему зданию больницы на трех этажах. Максимальная вместимость для приема пациентов — свыше 300 мест, что обеспечит готовность к любой чрезвычайной ситуации.

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

Здание инфекционного блока соединено с открытой осенью 2023 года эстакадой между двумя крупнейшими стационарами Восточной больницы — "Гайльэзерс" и "Латвиий онкологический центр" — и Аптечной службой, обеспечивая не только внутреннюю логистику пациентов и сотрудников, но и сообщение с запланированной многоэтажной автостоянкой и корпусом инфекционных заболеваний.

Со строительством нового инфекционного блока в Восточной больнице постепенно планируют создать специальный блок круглосуточного наблюдения с дополнительными койками.

Кроме того, инфраструктура больницы будет подготовлена ​​к масштабным авариям и сможет быстро и качественно осуществлять необходимую сортировку пациоентов, поскольку в новых помещениях появятся рабочие места с необходимым оборудованием для оперативных анализов и обследованием большого количества пациентов.

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

Как отметил во время открытия инфекционного блока глава Минздрава Хосам Абу Мери, "мя являемся свидетелями того, что Латвия способна развивать и модернизировать инфраструктуру здравоохранения для предоставления более качественных и безопасных медицинских услуг".

"Новый инфекционный блок обеспечит эпидемиологическую безопасность окружающей среды и получение медицинских услуг, отвечающих современным требованиям пациентов клиники, отделив поток больных с признаками инфекции от остальных пациентов и посетителей, в том числе, минимизировав риски распространения инфекций в стационаре", - добавил Абу Мери.

"Восточная больница развивается целенаправленно и стратегически, в том числе благодаря активному участию государства и финансированию ЕС — ERDF. Совместными усилиями мы уже шаг за шагом движемся к нашей больнице будущего", — заявил Нормундс Станевичс, председатель правления Восточной больницы.

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

Профессор Харалдс Плаудис, член правления Восточной больницы, призвал вспомнить: "Каковы функции университетской больницы? Это лечение, образование и исследования. И это национальная безопасность. Мы вместе пережили кризис Covid-19 и стали умнее, более знающими и уравновешенными. Хотя Восточная больница состоит из пяти стационаров в разных местах, мы все едины в движении к общей цели".

Заведующий клиникой неотложной медицинской помощи и приема пациентов доктор Алексей Вишнаков рассказал о работе инфекционного блока: "В приемную клинику скорой медицинской помощи может обратиться любой человек с острыми проблемами со здоровьем. И наша цель — оперативно предоставить лучшую медицинскую помощь и уход".

"Сегодня мы начинаем подготовку к приему пациентов в новых помещениях, которые построены и концептуально спроектированы таким образом, чтобы обеспечить качественный прием, обследование и неотложную помощь пациентам инфекционного профиля. План действий будет обнародован позднее, когда будет разработана маршрутизация пациентов и завершен ремонт отделения. Распределение потока пациентов будет продумано до мелочей", - отметил Вишняков.

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

Foto: Rīgas Austrumu slimnīca

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