Не припомню столь резкой критики в отношении ситуации с защитой прав нацменьшинств в адрес какой-либо страны, признал в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv работающий в Брюсселе юрист в области прав человека Алексей Димитров.

По мнению юриста, Латвии следует выйти из этой конвенции — это было бы честно.

Димитров отметил, что еще в прошлом докладе прослеживалось, что экспертам не нравится то, что происходит, но они сохраняют оптимизм. "В нынешнем докладе оптимизма не было", — признал юрист.

На вопрос, что будет дальше, юрист пояснил, что теперь должна последовать резолюция Комитета министров, который должен сформулировать свою позицию. Oбычно эта позиция совпадает с оценкой экспертов и содержит призыв обратить внимание на конкретные рекомендации. Для принятия резолюции достаточно набрать 2/3 голосов.

Алексей Димитров пояснил, что конвенция стоит выше национального законодательства, но "государства научились парировать аргументы экспертов ссылками на свою особую ситуацию". В теории на происходящее может повлиять Суд Сатверсме.

Юрист отметил, что если бы Латвия приняла эту конвенцию до вступления в ЕС, на это могла бы обратить внимание Европейская комиссия. "За последние 20 лет вообще отношение к правам человека стало другим. И зачастую авторитета Европы, в отличие от начала 2000-х, не хватает для конкретных изменений".

Алексей Димитров выразил мнение, что было бы честно, если бы Латвия провела денонсацию — отмену ратификации конвенции.

"Там по сути два блока. В первом повторяются основные права человека. (..) Во втором — конкретные языковые право, право использовать родной язык при общении с властями, в СМИ, в частных школах. Но когда кто-то говорит про все эти права, ответ Латвии сводится к тому, что со всей исторической и внешней ситуацией мы не собираемся ничего гарантировать. Честнее было бы денонсировать, чем говорить, что конвенция ратифицирована, но соблюдать мы ее не будем", - добавил юрист.

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