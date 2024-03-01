Консультативный комитет Рамочной Конвенции по защите прав нацменьшинств при Совете Европы жестко раскритиковал Латвию. Эксперты считают, что уровень применения конвенции заметно упал и рекомендуют менять политику по многим пунктам. К каким последствиям может привести критика экспертов? Программа ТЧК на LSM.lv поговорила на эту тему с представителями властей и правозащитниками.

Ранее портал Delfi подробно рассказывал о рекомендациях экспертов Совета Европы. И приводил мнение юриста в области прав человека в Европарламенте Алексея Димитрова.

Что такое Рамочная конвенция и насколько она обязательна?



Рамочная конвенция по защите нацменьшинств была принята в 1994 году на фоне вспышки этнических конфликтов по Европе в начале 90-х. Сперва хотели сделать ее отдельным протоколом к Конвенции по правам человека, но потом ввели более легкий несудебный механизм Рамочной конвенции — он оговаривает нормы, а их выполнение контролируют эксперты. Раз в пять лет каждое государство отчитывается о выполнении, эксперты рассматривают, берут информацию из источников и выезжают на места, готовят заключение — правительство на него отвечает. Публикуется с резолюцией с рекомендациями.

Латвия присоединилась к Рамочной конвенции в 2005 году с тремя оговорками. Представитель Бюро омбудсмена Кристине Пакаркле уточнила, что единого учреждения, отвечающего за выполнение конвенции в Латвии нет, но ответственность несет правительство.

Чем обеспокоен Комитет и в чем позиция Латвии?



Кристине Пакаркле называет резолюцию Комитета тенденциозной: она не учитывает особые обстоятельства Латвии — оккупацию, русификацию и реальную ситуацию на данный момент с использованием госязыком, а также геополитическую ситуацию Латвии. О том же говорит и директор департамента международных организаций и прав человека МИД Латвии Агнесе Вилде.

Экс-депутат Борис Цилевич считает, что нельзя 30 лет ссылаться на особую ситуацию. И напоминает, что при ратификации Конвенции Латвия гордилась достижениями билингвального образования, но потом решила, что надо все школы перевести на госязык. Даже частные, хотя Конвенция напрямую предлагает дать право нацменьшинствам организовать частные учебные заведения на своем языке. Он обращает внимание, что резолюция Комитета обращает внимание: русские Латвии не виноваты в преступлениях режима Путина, им нельзя мстить — так что ссылка на геополитичсекую ситуацию тоже не работает. "Нельзя наказывать людей за то, что родной язык — русский и они хотят сохранить идентичность".

Представитель Бюро омбудсмена не согласна: "Латвия никому не мстит!". Но напоминает, что Закон о языке вступил в силу с 1999 года, но до сих пор не выполняется. Латышей дискриминируют, не обслуживая на латышском. И не только в Даугавпилсе. Также омбудсмен в 2013 году обошел много школ нацменьшинств — там не соблюдались права детей на качественное образование на госязыке. Некоторые учителя его знали на низком или нулевом уровне. "Это шокирует и недопустимо!" — считает Кристине Пакаркле.

Цилевич считает, что необслуживание на латышском языке должно подтверждаться статистикой, а качественное образование на госязыке при нехватке учителей нереально. "Где логика? Учителя упадут с неба? Это лицемерие! Учителей не подготовили. И в итоге детей просто не учат".

В передаче также высказала свое мнение директор департамента общественной интеграции Министерства культуры Елена Шайцане. Она напомнила, что в Латвии около 150 нацменьшинств. И деньги в рамках бюджета на них выделяют, проводятся и серьезные мероприятия, например 29-30 июня в Лиепае будет фестиваль нацменьшинств, а на Празднике Песни и танца в рамках концерта нацменьшинств выступал и русскоязычный коллектив.

Надо ли Латвии выйти из Конвенции?



Представители официальных институций затруднились ответить на этот вопрос — они такие решения не принимают.

Цилевич считает, что Латвии было бы честнее денонсировать Конвенцию, если она "не выполняет ни один пункт": место интеграции идет сплочение общества на основе латышского языка, а не на основе единых ценностей, как то рекомендуют эксперты. По мнению Цилевича особую роль тут сыграл предыдущий президент Левитс. Экс-депутат высказался, что экс-президент проводил, по сути, сталинскую национальную политику, когда один народ — хозяин, а все остальные — младшие братья. Цилевич считает такой подход безнадежно архаичным.

Представитель Бюро омбудсмена назвала слова Цилевича демагогией — по ее мнению, права русскоязычных никак не ущемляются: есть информационные телефоны, доступна медицина, кружки по интересам, на русском можно общаться. А вот на латышском люди ни везде могут обеспечить себе возможность коммуникации.

С тем, что было бы честнее денонсировать Рамочную Конвенцию по защите прав нацменьшинств, согласен и Алексей Димитров. Подробнее его мнение — в материале Delfi.

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