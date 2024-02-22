Слабая граница между агрессией РФ в Украине и проблемами русского нацменьшинства, исключение большинства языков меньшинств из образования к 2025 году, обнуление русскоязычных сайтов госучреждений, отказ поддерживать СМИ на языках меньшинств, использовать эти языки в предвыборной рекламе и топографии и многое другое — все это Консультативный комитет Рамочной Конвенции по защите прав нацменьшинств при Совете Европы призвал Латвию срочно исправлять. Свои рекомендации он официально изложил в Четвертом мнении.

Рассказываем об этом документе, опубликованном 22 февраля. С помощью работающего в Европарламенте юриста Алексея Димитрова объясняем, может ли Мнение что-то поменять в политике Латвии и влияет ли на эту ситуацию война в Украине. Сам Димитров назвал это Мнение "душераздирающим зрелищем" и предположил, что Латвии "впору задуматься о денонсации Рамочной конвенции, которая все равно правовой ситуации не меняет".

Свои выводы Консультативный комитет Рамочной Конвенции по защите прав национальных меньшинств основал на информации доклада властей Латвии от 27 октября 2021 года (то есть до полномасштабного вторжения), других письменных источников и информации, полученной от (не)правительственных контактов во время непосредственного визита экспертов в Ригу и Даугавпилс с 27 февраля до 3 марта 2023 года.

В июне прошлого года проект заключения был передан латвийским властям, которые прислали свои замечания. (Рассказ Delfi о принятии замечаний - здесь.) Преимущественно в них ссылаются на особую историческую ситуацию Латвии (оккупацию и русификацию с 1945 по 1991 годы), которую Комитет не то не понимает, не то не принимает во внимание.

Заключение Консультативного комитета и резолюция Кабинета министров Латвии были переведены на латышский язык и опубликованы на сайте МИД Латвии. Консультативный комитет выразил сожаление, что и эти тексты не были переведены на языки нацменьшинств, а по их мотивам не был организован диалог.

О чем эта статья:

К каким немедленным действиям призывает Комитет Совета Европы? (подробно)

Что юрист Алексей Димитров называет "душераздирающим зрелищем"?

В чем прогресс властей Латвии в отношении национальных меньшинств?

"Особая история" Латвии — она продолжается с связи с войной России?

Перевод всей жизни в Латвии на госязык — вопрос безопасности?

Так ли нужны нацменьшинствам их языки и культура? Спрос-то есть?

А выполнять Конвенцию — обязательно?

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