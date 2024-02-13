Во вторник, 13 февраля, правительство без каких-либо дебатов рассмотрело доклад "О четвертой позиции Консультативного комитета Всеобщей конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств о Латвии и комментариям Латвии к позиции". Консультативный комитет высказывает опасения, что в общественном дискурсе не всегда разделяются действия России и русского меньшинства Латвии, а национальная идентичность латышей все чаще базируется только на латышском языке вместо того, чтобы создавать чувство принадлежности к многонациональной и многоязычной гражданской нации. В своих комментариях Латвия отвергает критику и рекомендации, утверждая, что в докладе не учтена фактическая и историческая ситуация, негативное влияние и последствия советской оккупации. Также оценка Консультативного комитета названа "местами тенденциозной".

Еще 26 мая 2005 года Сейм ратифицировал Конвенцию, которая предусматривает, что государство должно создать соответствующие условия, которые позволили бы выражать, развивать и развивать этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность каждого человека, принадлежащего к нацменьшинству. Реализация Конвенции в ее государствах-членах оценивается Консультативным комитетом, состоящим из независимых экспертов из стран-членов. Оценка носит циклический характер — государство-член готовит и представляет национальный отчет о реализации Конвенции, а затем следует визит Консультативного комитета в соответствующую страну и встречи с представителями госучреждений, правозащитниками и организациями самих меньшинств. После такого визита Консультативный комитет готовит заключение о реализации Конвенции в конкретной стране, включая анализ национальных законов и постановлений, затрагивающих вопросы меньшинств, их реализацию на практике, и дает рекомендации.

Латвия подала четвертый национальный доклад об исполнении Конвенции 27 октября 2021 года. А делегация Консультативного совета побывала в Латвии 27 февраля-3 марта 2023 года. То есть, Латвия готовила доклад еще до вторжения России в Украину, а визит делегации состоялся спустя год после начала войны. В этот год Латвия, напомним, внесла в законодательство целый ряд изменений, так или иначе затрагивающих интересы русскоязычного нацменьшинства.

9 октября 2023 года Консультативный совет подготовил Позицию, которая включает в себя ряд рекомендаций по реализации прав нацменьшинств и усовершенствованию нормативных актов. Однако, как следует из ответов, подготовленных Министерством иностранных дел (МИД), латвийская сторона отвергает критику и рекомендации.

"Для Латвии важно, что Консультативный комитет признал, что опасения Латвии по поводу государственной безопасности, вызванные российской агрессией и войной на Украине, оправданы, а меры по продвижению и защите латышского языка как госязыка — законны", — отмечает латвийская сторона: "Консультативный комитет указывает на проводимую СССР политику русификации и образовательной сегрегации, массовые депортации местных жителей и причины изменения демографического состава населения. Консультативный комитет приветствует автоматическое предоставление гражданства новорожденным детям неграждан и дальнейшее укрепление статуса ливийцев как основной нации. Было высоко оценено, что цыганам оказывается поддержка в проведении различных культурных мероприятий", — подчеркивает латвийская сторона.

"Одновременно Консультативный комитет выражает обеспокоенность тем, что уровень реализации Конвенции в Латвии упал и что ни одна из рекомендаций, высказанных в предыдущем цикле оценки, не была принята во внимание. Консультативный комитет пришел к выводу, что общественный дискурс не всегда разделяет действия России и русского меньшинства, проживающего в Латвии, создавая неоправданные ограничения на доступ русского меньшинства к определенным правам. Также указывается, что национальная идентичность латышей все чаще базируется только на латышском языке вместо того, что создавать чувство принадлежности к многоэтнической и многоязычной гражданской нации. Консультативный комитет заявляет, что Латвия продолжает ограничивать использование и изучение языков нацменьшинств. По мнению Консультативного комитета, после реализации реформы образования латвийская система образования больше не будет соответствовать нормам Конвенции….

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