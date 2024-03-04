Foto: VisitKurzeme arhīvs

Зимы в Латвии становятся теплее, море больше не замерзает. Это значит, что нет и льда, который бы защищал берег от волн и ветра. По этой причине прибрежные земельные участки жителей Курземского побережья становятся все меньше, говорится в сюжете Скрундского телевидения, показанном в программе "Новый день", сообщает Rus.Lsm.

Анна, владелица хозяйства "Зитари", живет в Юркалне с 1980 года. Она говорит, боролась разными методами: писала проекты, которые помогли бы снизить силу ветра, бьющую в берег, но ничего не удалось. В этом году несколько метров земли сползли возле мобильных летних домиков. "Пока мы тут — 70 метров ушли. Этот стол — свидетель, раньше в 50 метрах от моря стоял. А налоги мы все время платим одинаковые. Никто ничего не пересчитывает", — рассказывает она.

Мария Январе вернулась в хозяйство "Дзинтари" в 1990 году. "Раньше море было далеко. Вот там овраг есть, и там я корову брала на цепь — она выходила из него и шла в сторону моря, ела. Теперь море почти у этого оврага. Можно посчитать — это три длины коровьей цепи", — говорит она.

Раньше, когда в Юркалне была школа, местные школьники вместе с учителем по природоведению на протяжении 10 лет следили за берегом. Вот что рассказывает Санта Ансоне, бывший учитель Юркалнской основной школы: "Море непрогнозируемое. Были годы, когда по 10 метров уходило в некоторых точках. В другие годы — вообще ничего".

Глава Юркалнской волости Гунтарс Рекис на карте показывает места, которые уже захватило море. Но пока никто из жителей не пытался мерить земли заново. Причина — бюрократия. К тому же налог на землю небольшой. "Я думаю, что это нужно делать. Если смотреть на кадастровую карту, граница самоуправления уже почти по воде идет. Человек каждую копейку считает. Но я считаю, если нужно мерить заново — то за государственный счет. Человек же не виноват в том, что природа делает", — комментирует Рекис.

Сейчас территория Латвии составляет 64 589 квадратных километров. Становится ли она меньше? Доктор геологии Янис Лапинскис отвечает утвердительно. И происходит это за счет эрозии берега — главным образом, берега Балтийского моря на побережье Курземе.

Есть и такие места, где море, наоборот, отдает землю, но это происходит намного медленнее. Если люди в Курземе и ощущают, что их участок становится меньше, то на общем фоне это не драматично. В среднем мы теряем по два метра в год. По словам Лапинскиса, изменения климата ускорят этот процесс: "Будет все больше мест, где эрозия будет заметна. Как сейчас в Юркалне, Зиемпуме или в Шкеде. Площадь территории, наверное, нужно будет поменять через несколько десятков лет".

В соседней Эстонии, наоборот, противоположная ситуация. Каждые восемь лет Земельный департамент Эстонии составляет карту побережья Балтийского моря и больших озер. В результате последних исследований оказалось, что количество морских островов Эстонии увеличилось с 2222 до 2317, а площадь Эстонии теперь составляет 45 335 кв.км.

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