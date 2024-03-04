На этой неделе Резекненская дума, которую правительственная коалиция договорилась распустить, соберется на заседание, чтобы выбрать нового председателя. Об этом свидетельствует повестка думы на четверг, 7 марта.

Среди 14 включенных в повестку дня вопросов есть и утверждение бюджета Резекненского городского самоуправления и выборы председателя городской думы.

Имена кандидата или кандидатов в мэры пока не объявлены, сообщила агентству LETA представитель думы Наталья Юпатова.

Как заявила оппозиционный депутат Инара Гроце, вопрос избрания председателя для нее новый, особенно в ситуации, когда министр охраны окружающей среды и регионального развития готовится распустить думу.

Ранее сообщалось, что в Министерстве охраны среды и регионального развития будет подготовлен и вскоре выдвинут на рассмотрение правительства законопроект о роспуске Резекненской думы.

Этот законопроект может быть рассмотрен правительством на этой или следующей неделе, а затем он будет направлен в Сейм для принятия окончательного решения.

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