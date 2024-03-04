Работа над роспуском Резекненской думы начата и будет вестись вне зависимости от того, будет ли принят бюджет самоуправления, заявила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня в программе TV3 "900 секунд".

По ее словам, действия думы свидетельствуют о легкомысленном, нигилистическом ее отношении к государству. Министр также напомнила, что ответственность депутатов думы поручено оценить Генеральной прокуратуре.

Нормативные акты предусматривают, что самоуправления должны принять свои бюджеты в течение двух месяцев после утверждения государственного бюджета, в этом году — до 21 февраля. Город Резекне был единственным самоуправлением Латвии, которое этого не сделало, потому что правящая партия "Вместе для Латвии" долгое время не могла решиться на меры экономии в городе.

По мнению Берзини, Резекненскую думу следует распустить из-за ее отношения к местным жителям и государству.

Как сообщалось, 29 февраля на внеочередном заседании Резекненской городской думы было принято решение о сокращении бюджетных расходов с целью стабилизировать финансовую ситуацию в городе.

Расходы города решено сократить на 3,5 млн евро за счет пересмотра добровольных функций и оптимизации бюджетных расходов. 4 марта запланировано заседание думы, на котором, возможно, удастся наконец принять бюджет.

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