На внеочередном заседании Резекненской городской думы в четверг принято решение сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию города, сообщает агентство LETA.

Городские траты решено сократить на 3,5 млн евро за счет оптимизации бюджетных расходов. На одном из следующих заседаний это позволит принять бездефицитный бюджет.

Сбережения найдены за счет отказа от пособий добровольной инициативы, поддержки спортивных обществ и профессиональных спортсменов, мероприятий свободной инициативы Центра творческих услуг. Также были приняты и другие меры экономии.

Самые активные дискуссии вызвало предложение с июня в администрации самоуправления установить четырехдневную рабочую неделю. За предложенные меры экономии проголосовали все 11 присутствующих депутатов думы. В заседании не участвовали Александр Иришин и Ольга Строде, которые представляют партию "Вместе для Латвии". Заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец, который провел заседание, заявил, что депутаты болеют.

На понедельник, 4 марта, запланировано следующее заседание думы, на котором, возможно, наконец будет принят бюджет Резекне.

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