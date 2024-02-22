Если Резекненская дума не может принять бюджет на 2024 год и меры по финансовой стабилизации, то ее нужно распустить по закону, не организуя сразу новые выборы, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио.

К 21 февраля — согласно закону — все латвийские самоуправления должны были утвердить бюджеты на 2024 год. Это требование выполнили все 42 самоуправления — кроме Резекне. Депутаты Резекненской городской думы так и не договорились об утверждении сбалансированного бездефицитного бюджета на этот год. Принятие такого бюджета было условием получения от Кабинета министров стабилизационного кредита в размере 5 миллионов евро.

Ринкевич отметил, что в том или ином самоуправлении принятие бюджета происходило непросто, например, в Талсинском крае, где люди протестовали. В то же время президент подчеркнул, что есть самоуправления, принявшие очень непростые решения, а есть одно самоуправление, руководство которого сделало все, чтобы добиться такого финансового положения, которое можно оценить как криминальное. Ринкевич напомнил, что есть критическое заключение Госконтроляо финансах Резекне, а также отдельные действия предпринимает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

"Если Резекненская городская дума не может принять бюджет, то ее нужно распустить по закону, не проводя сразу новые выборы. Это, конечно, будет вопрос ответственного министра и Сейма. Тогда до выборов в самоуправления 2025 года работу могла бы выполнять администрация. Это действительно может привести в порядок финансы, проверить ситуацию, возможно, выявить другие незаконности", — сказал Ринкевич.

По мнению президента, нельзя все время обвинять правительство или государство, поскольку ни правительство, ни государство не несут никакой ответственности за ситуацию в Резекне. Он подчеркнул, что и предыдущее, и нынешнее правительство пытались помочь, но если "кто-то не готов работать", то обязанности следует возложить на администратора, который мог бы выполнять эти задачи до 2025 года.

Ринкевич отметил, что если разрешение ситуации потребует внесения поправок в законы, то решения об этом нужно принимать правительству и Сейму.

В свою очередь, глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня ("Новое Единство") обещает дополнительно оценить действия Резекненской городской думы по непринятию бюджета в установленные законом сроки, чтобы понять, является ли это достаточным нарушением, за которое дума может быть распущена.

Министр отметила, что это не первый подобный случай. По ее мнению, случай с Резекне следует оценивать не только с юридической точки зрения, чтобы понять, есть ли основания для роспуска думы. Также нужно оценить, какие интересы представляют отстраненный от должности мэр Резекне Александр Барташевич (Kopā Latvijai) и его сопартийцы в думе. Напомним, что Александр Барташевич и депутаты, входящие в правящую коалицию Резекненской городской думы, были избраны в 2021 году по списку "Согласия". После выборов в Сейм 2022 года Барташевич и его соратники покинули "Согласие" и создали свою партию Kopā Latvijai. Они продолжают контролировать большинство — 8 из 13 голосов — в Резекненской городской думе.

На протяжении нескольких месяцев после того, как было выявлены бюджетные проблемы, коалиция Резекненской городской думы противится мерам финансовой стабилизации, предлагаемым государством.

Правящее большинство Резекненской городской думы трижды срывало кворум, что уже давало повод распустить думу по закону. Более того, власти Резекне практически не скрывали, что готовы идти на внеочередные выборы. Однако, по неофициальной информации, государственная власть до сих пор не прибегала к этой мере, не желая проводить именно досрочные выборы. Из слов президента следует, что думу следовало бы распустить, но выборы все же провести в срок — в июне 2025 года.

VARAM напоминает, что Барташевич был отстранен от должности за существенные и систематические нарушения, допущенные при руководстве работой думы и организации процесса исполнения бюджета. Соответствующие нарушения, а также тот факт, что мэр Резекне не предоставил основанную на фактах, правдиву и полную информацию о финансовом положении самоуправления, а также о подготовке и исполнении бюджета, подтвердили его неспособность исполнять обязанности.

При разработке бюджета Резекне еще на 2023 год допущен ряд нарушений, говорится в ревизии Госконтроля.

По итогам проверки Госконтроль вынес отрицательное заключение, указав в качестве основных причин недостаточную оценку существующей ситуации, зависимость от наличия финансирования и раздробленность процесса управления бюджетом и бухгалтерского учета.

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